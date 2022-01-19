Ağır tonajlı araçların Anadolu Otoyolu'nda kontrollü geçişi sağlanıyor - Haberler
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Ağır tonajlı araçların Anadolu Otoyolu'nda kontrollü geçişi sağlanıyor

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

BOLU (AA) - Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği bölgede, bazı araçların yolda kalması nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı özellikle Kaynaşlı, Bakacak, Darıyeri Hasanbey, Karanlıkdere, Sarıçökek mevkilerinde etkisini artırırken, D-100 kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise ağır tonajlı araçların kontrollü geçişi sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, otoyolda ve D-100 kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Ağır tonajlı araçların Anadolu Otoyolu'nda kontrollü geçişi sağlanıyor

Ağır tonajlı araçların Anadolu Otoyolu'nda kontrollü geçişi sağlanıyor

Ağır tonajlı araçların Anadolu Otoyolu'nda kontrollü geçişi sağlanıyor

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haber

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