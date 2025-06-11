"Ağır ritimli bir İspanyol dansı"yla aynı adı taşıyan kısa kadın ceketine verilen ad nedir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, "Ağır ritimli bir İspanyol dansı"yla aynı adı taşıyan kısa kadın ceketine verilen ad nedir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

"AĞIR RİTİMLİ BİR İSPANYOL DANSI"YLA AYNI ADI TAŞIYAN KISA KADIN CEKETİNE VERİLEN AD NEDİR?

A: Bermuda

B: Poplin

C: Bolero

D: Etol

Cevap :C