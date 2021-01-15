Ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi
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Ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi

15.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:17
Ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi

Ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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