Ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi

Ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.