Ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi
15.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:17
Ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz