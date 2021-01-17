Ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu, 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi
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Ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu, 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi

17.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:03
Ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu, 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi

Ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu, 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu, 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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