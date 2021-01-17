Ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu, 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi

Ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu, 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi.