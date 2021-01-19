Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı
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Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı

19.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:30
Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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