Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi
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Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi

19.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:27
Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi

Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.

Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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