Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi

Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.