Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi
19.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:27
Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.
Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan