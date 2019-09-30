Ağır hasarlı okul, havadan görüntülendi

Ağır hasarlı okul, havadan görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu havadan görüntülendi.

30.09.2019 09:16
Ağır hasarlı okul, havadan görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu havadan görüntülendi.


İstanbul Valiliği, depremin ardından yaptığı çalışmalarda 9 okulun ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Ağır hasar olduğu belirtilen okullardan Yenibosna Ortaokulunda eğitime ara verildi. Sessizliğin hakim olduğu okul, drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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