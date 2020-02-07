Ağır hasarlı evler kontrollü yıkıldı
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Ağır hasarlı evler kontrollü yıkıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü yıkıldı.

07.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:55
Ağır hasarlı evler kontrollü yıkıldı

'nın ilçesinde, merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü yıkıldı.

Bent Mahallesi'nde Abdulvahap Özbay, Mustafa Taşkıran, Şükren Cengiz ve İlhan Cengiz'e ait iki katlı evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesinin ardından boşaltıldı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, geniş güvenlik önlemleri altında binalar yıkıldı.

Kaynak: AA

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: Ağır hasarlı evler kontrollü yıkıldı
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