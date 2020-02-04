Ağır hasarlı evler kontrollü yıkıldı
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Ağır hasarlı evler kontrollü yıkıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü yıkıldı.

04.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:42
Ağır hasarlı evler kontrollü yıkıldı

'nın ilçesinde, merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören evler kontrollü yıkıldı.

İkizpınar Mahallesi'nde Ali Kaya ve Resul Kaya'a ait tek katlı evler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından boşaltıldı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binaları yıktı.

Kaynak: AA

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: Ağır hasarlı evler kontrollü yıkıldı
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