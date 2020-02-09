Ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı sürüyor
Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binanın kontrollü yıkımı devam ediyor.
Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binanın kontrollü yıkımı devam ediyor.
Kent merkezindeki Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı Atmaca Apartmanı'nda cuma günü başlayan yıkım çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında sürdürülüyor.
İş makineleri tarafından kontrollü şekilde yıkım yapılırken, güvenlik gerekçesiyle yandaki binalar da tahliye edildi.
Yıkım sırasında polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapalı tutuyor.