Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü
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Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü - Ağır hasarlı binanın çökme anı kamarada - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 30 Ekim tarihindeki depremde ağır hasar alan bina bugün kontrollü yıkım esnasında büyük bir gürültüyle çöktü.

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Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü

- Ağır hasarlı binanın çökme anı kamarada

- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 30 Ekim tarihindeki depremde ağır hasar alan bina bugün kontrollü yıkım esnasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina yan taraftaki bir başka binaya ağır hasar verirken, o esnada çalışma yapan bir kepçe ise molozların altında kaldı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hasar gören bina zabıta ekiplerince mühürlendi.

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü
Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü
Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü
Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

Haber Yorumları (1)
YUSUF DEMİR: orası karşıyaka değil, bayraklı'dır...
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