Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü - Ağır hasarlı binanın çökme anı kamarada - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 30 Ekim tarihindeki depremde ağır hasar alan bina bugün kontrollü yıkım esnasında büyük bir gürültüyle çöktü.

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü

- Ağır hasarlı binanın çökme anı kamarada

- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 30 Ekim tarihindeki depremde ağır hasar alan bina bugün kontrollü yıkım esnasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina yan taraftaki bir başka binaya ağır hasar verirken, o esnada çalışma yapan bir kepçe ise molozların altında kaldı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hasar gören bina zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ