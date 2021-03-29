Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü
İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa
Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü - Ağır hasarlı binanın çökme anı kamarada - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 30 Ekim tarihindeki depremde ağır hasar alan bina bugün kontrollü yıkım esnasında büyük bir gürültüyle çöktü.
Ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü
- Ağır hasarlı binanın çökme anı kamarada
- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 30 Ekim tarihindeki depremde ağır hasar alan bina bugün kontrollü yıkım esnasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina yan taraftaki bir başka binaya ağır hasar verirken, o esnada çalışma yapan bir kepçe ise molozların altında kaldı. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hasar gören bina zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ