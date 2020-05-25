Ağır hasarlı bina kontrollü yıkılıyor
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Ağır hasarlı bina kontrollü yıkılıyor

Malatya'da, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina, kontrollü yıkılıyor.

25.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:51

Malatya'da, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina, kontrollü yıkılıyor.

Kent merkezindeki Fuzuli Caddesi'nde iki bloktan oluşan Saray Pasajı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesinin ardından boşaltıldı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, geniş güvenlik önlemleri altında binanın yıkımına kontrollü şekilde başlandı.

Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ağır hasarlı bina kontrollü yıkılıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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