Ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor
Haberler » Güncel » Ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor - Haber

Ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.

07.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:03
Ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor

'da, merkez üssü 'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki Caddesi'nde bulunan 6 katlı Atmaca Apartmanı'na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından, bina sakinlerinin başlattığı tahliye işlemi tamamlandı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binayı kontrollü şekilde yıkmaya başladı.

Yıkım sırasında polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler