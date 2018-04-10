Ağır Hasarlı Araçlar Hasarsız Gibi Gösterilerek Satılmış

Mersin ve Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ağır hasar kaydı bulunan çok sayıda aracı hasarsız gibi göstererek internet üzerinden satıp 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve Adana'da ikamet eden bazı şüphelilerin ağır hasar kayıtlı araçları hasarsız gibi göstererek internetten satış yaptığını belirleyen Mersin I·l Jandarma Komutanlıgˆı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ile Silifke I·lc¸e Jandarma Komutanlıgˆı ekipleri Silifke Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yaklas¸ık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin'in Silifke ilc¸esi ile Adana'nın Sarıc¸am, Seyhan, C¸ukurova ve Yu¨regˆir ilc¸elerinde belirlenen 22 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, bir zanlının cezaevinde olduğu belirlendi.

Yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 52 sim kart, bir ruhsatsız av tu¨fegˆi, 490 noter satıs¸ so¨zles¸mesi, vekaletname, ekspertiz raporu ile mali nitelikte evrak ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkartıldı

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede ise s¸u¨phelilerin, piyasa degˆerinin 10-20 bin lira as¸agˆısında aldıkları agˆır hasar kayıtlı arac¸ları çeşitli alışveriş siteleri üzerinden açtıkları farklı hesaplarla hasarsız gibi göstererek satıs¸a çıkardıklarını tespit etti.

Zanlıların her bir alıcı için farklı bir GSM hattı kullandığı, hattın da satış sonrası kapatıldığı belirlendi.

Mu¨s¸terilere gerçekten hasarsız olan benzer marka, model ve renkteki araçların s¸asi numarası bilgisini veren zanlıların, anlas¸tıkları oto ekspertiz servisleri aracılıgˆıyla da gerc¸egˆe aykırı ekspertiz raporu düzenlenmesini sağlayıp müşterilerin güvenini kazandıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin bu yöntemle aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırıp yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Bu arada operasyonun ardından çok sayıda mağdur vatandaş da Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

Mağdurlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, araç alacak olanları uyararak, araçları mutlaka iyi araştırıp almaları tavsiyesinde bulundu.