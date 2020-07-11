Ağır hasar kayıtlı ve taksi çıkması otomobiller şimdilerde revaçta
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Ağır hasar kayıtlı ve taksi çıkması otomobiller şimdilerde revaçta

İZMİR'de, ikinci el otomobil satışlarında yoğunluk yaşanırken, fiyatlar yükselince ağır hasar kayıtlı ve taksi çıkması olan otomobillerin piyasası hareketlenmeye başladı.

Ağır hasar kayıtlı ve taksi çıkması otomobiller şimdilerde revaçta
11.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:01

İZMİR'de, ikinci el otomobil satışlarında yoğunluk yaşanırken, fiyatlar yükselince ağır hasar kayıtlı ve taksi çıkması olan otomobillerin piyasası hareketlenmeye başladı. Birkaç yıl öncesine kadar çekimser yaklaşılan hasarlı otomobiller, şimdilerde binlerce lira daha uygun olmaları nedeniyle tercih ediliyor.

Otomotiv sektörünün üretimine darbe vuran pandemi nedeniyle, ikinci el araç piyasasında hareketlilik sürerken, fiyatlar ise giderek yükseliyor. Fahiş fiyatlar vatandaşın bütçesini zorladığı için son günlerde ağır hasar kayıtlı ve taksi çıkması olan otomobiller tercih edilmeye başlandı. Vatandaşların birkaç yıl öncesine kadar satın almaktan çekindiği otomobiller, şimdi binlerce lira daha uygun olmaları sebebiyle her cebe hitap ediyor.

İkinci el piyasasının revaçta olduğunu ifade eden galerici Fahri Karlık, "İkinci eller yüzde 35-40 oranında değerlendi. Bayilere sıfır araç gelmeye başladığında fiyatlar gevşemeye başlayacaktır. Bu durumdan dolayı vatandaşlar pert kayıtlı, ağır hasarlı araçlara yöneldi. Normal şartlarda 100 bin TL'lik bir araç eğer ağır hasar kayıtlıysa, fiyatı 75 bin TL'ye kadar düşüyor. Pert kayıtlı olduğu için fiyat piyasa değerinden 25-30 bin TL aşağı düşüyor. Alan kişiler de memnun oluyor, çünkü bu araçların motor ve yürüyen aksamında herhangi bir problem yok. Bunun yanı sıra taksi çıkması araçlar da tercih ediliyor. Taksi çıkması araçların ise normal araçlara göre fiyatı yüzde 40 daha aşağıda. Daha önceleri galerici esnafı olarak biz bile ağır hasarlı araç almıyorduk. Şimdi ise bu durum normalleşti. Aracı alırken ekspertiz yaptırıyoruz, satarken vatandaşı hasar kayıtlı olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Taksi çıkması araçlar ise genelde yorgun, bitkin oluyor. Fiyatlar yükselinceye kadar bu araçlar talep görmüyordu. Şimdi ise değersiz arabaların bile fiyatları yükseldiği için vatandaşlar da taksi çıkması alıp işini görmeyi daha mantıklı görüyor" dedi.'AĞIR HASARLI 80 BİN TL, HASARSIZ 140 BİN TL'Ağır hasarlı araçların son dönemde tercih edildiğini ifade eden otomobil tamircisi Hikmet Öncel, "Ağır hasarlı araçlar sigorta şirketlerince onarılıyor ve perte çıkıyor. Sigorta şirketleri bu araçları satıyor. İsteyen müşterimiz bu araçları pert halinde satın alıp yaptırabiliyor. Ağır hasarlı olan tamir edilmiş araçları da tercih edebiliyorlar. Şu anda benim tamirini üstlendiğim araçtan örnek verecek olursam, 2012 model 50 bin kilometredeki bir araç ağır hasar kaydı olduğu için 80 bin TL'ye satılacak. Hasar kaydı olmasaydı 140 bin TL civarında satılacaktı. Bu araçları tercih eden müşterilerimiz oluyor. Çok ağır hasarlı olan araçlar zaten hurdaya çıkıyor, ancak bu tarz arabaları satın almakta hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu.'BÜTÇEME UYGUN OLMASI ÖNEMLİ'

Araç satın almak için galerileri dolaşan vatandaşlardan Veli Güçlü, "Kesemize uygun araçlar satın almaya çalışıyoruz. İkinci el araçların mutlaka yıpranma payı var. Motoru, yürüyeni, kasası oldukça önemli. Türk milleti pert kayıtlı olduğunda pek tercih etmiyor ama artık böyle bir şey kalmadı. Bir aracın ağır hasar kayıtlı olması önemli değil. Benim bütçeme uygun olması önemli. Taksi çıkması olabilir, boyalı, kazalı olabilir. Ben parasal olarak bana uygun olup olmadığına bakarım" dedi.


Kaynak: DHA

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