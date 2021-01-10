Ağır hapis cezasıyla aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
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Ağır hapis cezasıyla aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

10.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:34
Ağır hapis cezasıyla aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Yağma suçunda 22 yıl 6 ay 23 gün ağır hapis cezasıyla aranan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı.

Yağma suçunda 22 yıl 6 ay 23 gün ağır hapis cezasıyla aranan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmit ilçesinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince düzenlenen operasyonda, yağma suçundan 22 yıl 6 ay 23 gün ağır hapis cezası ile aranan U.D. (24) gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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