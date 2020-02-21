Ağır gribal enfeksiyon geçiren Adem Ljajic, antrenmanlara başladı

21.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:52

Beşiktaş'ta ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu Adem Ljajic'in tedavisi sona erdi. Sosyal medyada korona virüse yakalandığı iddiaları siyah-beyazlı kulüp yöneticileri tarafından yalanladı. Adem Ljajic, bireysel antrenmanlarına da başladı.



Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Beşiktaşlı oyuncu Adem Ljajic, takımdan ayrı tutularak serum tedavisi görüyordu. Tedavileri olumlu sonuç veren Ljajic, bugün itibari ile bireysel antrenmanlarına başladı.



Sosyal medyada yer alan korona virüse yakalandığı iddiaları ise siyah-beyazlı kulüp yöneticileri tarafından yalanladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA