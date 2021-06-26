Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Göktaş, Bilecik'e veda ediyor
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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Göktaş, Bilecik'e veda ediyor

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Göktaş, Bilecik'e veda ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Muhammet Göktaş, veda ziyaretlerine başladı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Muhammet Göktaş, veda ziyaretlerine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) birinci dairesi tarafından yayınlanan 2021 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e veda ziyaretinde bulundu. Göktaş ile bir süre görüşerek sohbet eden Rektör Beydemir, kendileri ile çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik'e yapmış olduğu hizmetler nedeni ile teşekkür etti, yeni görev yerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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