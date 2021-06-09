Ağır ceza mahkemelerince aranan 16 firari yakalanıp, cezaevine konuldu
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Ağır ceza mahkemelerince aranan 16 firari yakalanıp, cezaevine konuldu

Ağır ceza mahkemelerince aranan 16 firari yakalanıp, cezaevine konuldu
Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da cinayet, çocuk istismarı, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 kişi yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'da cinayet, çocuk istismarı, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 kişi yakalanıp, cezaevine gönderildi. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 7 Haziran günü, haklarında ağır ceza mahkemelerince verilen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firarilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 'Cinayet' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Barış S., 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Çağdaş K., 'Nitelikli yağma' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Erkan B.'nin de yakalandığı operasyonda gözaltına alınanlar, cezaevlerine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer

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