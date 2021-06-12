Ağır ceza hakimi Buket Demirel hayatını kaybetti
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Ağır ceza hakimi Buket Demirel hayatını kaybetti

Ağır ceza hakimi Buket Demirel hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel hayatını kaybetti.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel hayatını kaybetti.

Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Demirel'in cansız bedeni, bu sabah yakınları tarafından bulundu.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaparken tedavi gördüğü diyabet ve böbrek hastalığı nedeniyle idari izin aldığı belirtilen Demirel'in kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Hakim Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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