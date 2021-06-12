Ağır Ceza Hakimi Buket Demirel Ankara'daki evinde ölü bulundu

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel, Ankara Yenimahalle'deki evinde ölü olarak bulundu.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel, Ankara Yenimahalle'deki evinde ölü olarak bulundu. Demirel'in kesin ölüm sebebi Adli Tıp raporunun ardından belli olacak Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Buket Demirel, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Batıkent Mahallesinde bulunan evinde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre rahatsızlanarak hayatını kaybettiği düşünülen Demirel'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporunun ardından belli olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı