Ağır astım hastası doktor 3 seanslık yöntemle "nefes" buldu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 3 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu astım hastalığına yakalanan doktor Feride Şen Zengin, "bronşiyal termoplasti" yöntemi sayesinde 25 yıldır derman aradığı rahatsızlığından kurtuldu, rahat nefes almaya başladı.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) pratisyen hekim olarak çalışan 28 yaşındaki Feride Şen Zengin, 3 yaşında geçirdiği zatürre nedeniyle astım hastalığına yakalandı.

Zamanla hastalığı ilerleyen ve yıllarca gördüğü tedavilerden cevap alamayan genç doktor, bu süreçte hem sosyal hem de iş hayatında ciddi sorunlar yaşadı.

Zengin, 6 yıl önce BEAH Göğüs Hastalıkları Hastanesinden göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Buğra Kerget tarafından takip edilmeye başlandı.

Geçirdiği ataklar neticesinde çoğu zaman hastanede yatarak tedavi gördüğü için yaşam kalitesi iyice düşen ve son yıllarda neredeyse akciğerlerinin büyük kısmı çalışmayan Zengin, bir süre önce Kerget tarafından 3 seansta gerçekleştirilen "bronşiyal termoplasti" yöntemi sayesinde nefese kavuştu.

"Sıkıntılarım neredeyse bitti"

Yıllardır derman aradığı hastalıktan kurtulan Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşında geçirdiği zatürre sonrası ilerleyici astım hastalığına yakalandığını söyledi.

Yıllarca hastalığına çare bulamadığını anlatan Zengin, "Hastalık nedeniyle bütün sosyal hayatım bitmiş, yaşam kalitem azalmıştı. Buğra hoca 2 ay önce yeni bir tedavi yöntemi olduğunu ve bu yöntemin bana uygulanabileceğini söyleyince kabul ettim. Tedavi sonrası eskiye nazaran çok iyiyim, şifa buldum." dedi.

Genç doktor, hayatı boyunca koşmayı ve rahatça yürümeyi istediğini aktararak, "Bırakın koşmayı tempolu yürüyüş bile yapamazdım. Tedaviden sonra sıkıntılarım neredeyse bitti. Çok şükür artık tempolu yürüyor, merdiven çıkamazken şimdi rahatça çıkıyor, arkadaşlarımla da rahatça geziyorum. 25 yıldır çektiğim hastalığa Dr. Buğra çare buldu." diye konuştu.

Zengin, ağır astımlı hastalarda tedavi şansı yüksek olan söz konusu tedaviyi SGK'nin geri ödeme kapsamına almasını ve devlet yetkililerinin bu konuya el atmasını istedi.

Feride Şen Zengin'in eşi Dr. Sait Talha Zengin de eşinin hastalığı nedeniyle ciddi zorluk yaşadıklarını söyleyerek, "Operasyon sonrası çok şükür iyileşme aşamasına geldi. Tedaviden sonra hayatımızda da gözle görülür değişiklikler oldu." dedi.

"Bronşiyal termoplasti yöntemiyle olumlu sonuç aldık"

Dr. Kerget ise Feride Şen Zengin'in ileri derecede astımdan dolayı maksimum dozda nefes açıcı ilaç ve yüksek düzeyde kortizon tedavisi aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Hastamız geçirdiği ataklar nedeniyle sürekli hastaneye yatıyor ve maksimum düzeydeki tedaviye rağmen düzelmiyordu. Ağır astımlı hastalarda kullanılan ve SGK tarafından karşılanan 'omalizumab' tedaviyi hastamıza uyguladık ancak sonuç alamadık. Son çare olarak ülkemizde yeni uygulanan ve SGK'nin karşılamadığı 'bronşiyal termoplasti' yöntemiyle Feride'nin tedavisinde olumlu sonuç aldık."

Genel anestezi altında ağır astımlı hastalara uygulanan bu yönteminin hastalara yaşam konforu ve rahat nefes alma imkanı sağladığını vurgulayan Kerget, bu işlemin 3 seans halinde 21 günlük aralar ile yapıldığını bildirdi.

Kerget, genç doktorda uzun süreli kortizona bağlı kemik erimesi başladığını dile getirerek "Hastamızda solunum testleri yüzde 50 seviyedeydi, yani akciğerin yaklaşık yarısı çalışıyor, diğer yarısı çalışmıyordu. Son seanstan sonra hastamızda tedricen akciğerlerin çalışma oranı yüzde 70'lere kadar çıktı ve nefes önemli ölçüde rahatladı. İşlem sonrası artık hastamızın kortizon tedavisine ihtiyacı da kalmadı." ifadelerini kullandı.

"Bronşiyal termoplasti masrafları SGK kapsamına alınsın"

Ülkede çok sayıda ağır astımlı hasta olduğunu belirten Kerget, bu kişilerin şifa bulması için "bronşiyal termoplasti" tedavisinin SGK kapsamına alınmasını istedi.

"Bronşiyal termoplasti"nin, genel anestezi altında ağır astımlı hastalarda nefes darlığına neden olan düz kas dokusu kalınlaşmalarını kamerayla akciğerlere girerek radyo frekans ısı dalgalarıyla eritme işlemi olduğunu anlatan Kerget, şunları kaydetti:

"Bronşiyal termoplasti, SGK ödemesinde değil. Şu an tedavinin 3 seanslık maliyeti 10 bin dolar. Bu işlem hastaların hem yaşam kalitesini artıyor hem de ölüm oranlarını azaltıyor. Bilimsel yayınlarda da bunu görebiliyoruz. Doğu Anadolu'da ilk kez yaptığımız bu tedavi için bize destek veren BEAH Başhekim Vekili Dr. Mahmut Avcı'ya müteşekkiriz."

Buğra Kerget, geçen yıl Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla Doğu Anadolu'da ilk kez yapılan ve ileri derecedeki KOAH hastalarının nefesini rahatlatan "Endobronşiyal valf" uygulaması haberinin servis edilmesiyle Erzurum'a Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan gibi ülkelerden hastaların gelip şifa bulduğunu söyleyerek, "AA sesimizi dünyaya duyuruyor, bundan dolayı mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA