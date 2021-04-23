Ağına düşürdükleri sahsı sahte altınla 130 bin dolar dolandırdılar
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Ağına düşürdükleri sahsı sahte altınla 130 bin dolar dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta yabancı uyruklu 9 kişi, ağına düşürdükleri kurbanını, Afrika ülkelerinden altın getirdiklerini, piyasa değerinin altında, döviz karşılığında satacaklarını iddia ederek sahte altınla dolandırdı.

Beşiktaş'ta yabancı uyruklu 9 kişi, ağına düşürdükleri kurbanını, Afrika ülkelerinden altın getirdiklerini, piyasa değerinin altında, döviz karşılığında satacaklarını iddia ederek sahte altınla dolandırdı. Ağına düşürdüğü şahsı 130 bin dolar dolandıran şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 19 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş'ta bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Ö. Aksaray'da bir ay önce bir kişiyle tanıştı. Şüpheli şahıs, Burhan Ö.'ye Afrika ülkelerinden Türkiye'ye altın soktuğunu ve piyasa değerinin altında satacağını söyledi. Daha sonra şüpheli, Burhan Ö.'yü 19 Nisan Pazartesi günü arayarak "Bana altınlar geldi, almak istersen Beşiktaş'ta oteldeyim gel görüşelim" diyerek çağırdı. Şüpheliler, otelde buluştukları Burhan Ö. ve eşine getirdikleri bakır kaplı küçük madenleri altın olduğunu söyledi. Altınları 50 bin dolardan 35 bin dolara satmak istediklerini söyleyen şüpheliler, güven kazanmak için yanlarına bir miktar gerçek altın alarak, Burhan Ö.'nün kuyumcuya gitmesini söyledi. Gerçek altınları alan Burhan Ö.'nün eşi kuyumcuya giderek verilen altınların gerçek olduğunu anlayınca 20 Nisan Salı günü tekrar otele giderek altınları almak istedi. Burhan Ö. ikinci buluşmada 4 kilogram sahte altını toplam 130 bin dolardan satın aldı. Bu sırada bir kez daha harekete geçen dolandırıcılar, foyalarının ortaya çıkacağından korkarak kendilerine verilen 130 bin doları el çabukluğuyla sahtesiyle değiştirdi. Sahte paraları kasaya koyan şüpheliler 130 bin doları alarak bir bahaneyle odadan çıktı. Aradan bir müddet geçtikten sonra kuyumcuya giden eşi, Burhan Ö.'yü arayarak altınların sahte olduğunu öğrenirken, kasayı açan Burhan Ö. de paranın sahte olduğunu anladı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Burhan Ö. durumu hemen polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Polis şüphelilerin kaldığı ikameti tespit ederek 20 Nisan salı günü adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken yapılan ev aramalarında, çok sayıda sahte dolar, euro ve sahte para basmada kullanılan makine ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan mağdurların otelden çıktığı anlar ve ele geçirilen sahte döviz ve sahte para basmada kullanılan makineler görüntülendi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Ağına düşürdükleri sahsı sahte altınla 130 bin dolar dolandırdılar
Ağına düşürdükleri sahsı sahte altınla 130 bin dolar dolandırdılar
Ağına düşürdükleri sahsı sahte altınla 130 bin dolar dolandırdılar
Ağına düşürdükleri sahsı sahte altınla 130 bin dolar dolandırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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