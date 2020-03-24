Ağın'da Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçları valilik, kaymakamlık ve belediyelerde oluşturulan ekiplerce çözüme kavuşturuluyor.

Kaymakamlık tarafından oluşturulan ekip, sokağa çıkmaları uygun görülmeyen yaşlı ve hastaların evlerini ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini öğreniyor.

Daha sonra ekipler, gıda, ilaç gibi ihtiyaçlar yaşlıların evlerine bırakıyor.

Yaşlı ve hastalar verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: AA