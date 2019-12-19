Ağıldan çalınan koyunları jandarma buldu
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Ağıldan çalınan koyunları jandarma buldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir ağıldan çalınan koyunlar jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

19.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:51
Ağıldan çalınan koyunları jandarma buldu

'in ilçesinde bir ağıldan çalınan koyunlar ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.


Manyas'ın kırsal Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Nurettin Güler, ağılında bulunan 39 merinos koyununun çalındığı gerekçesiyle Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Jandarmanın olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu Boğazpınar Mahallesinde ikamet eden E.K'ın hayvanları çalmış olabileceği yönünde elde edilen bilgiler sonucu harekete geçti. Adı geçen şahsın ahırında yapılan aramada 35 adet koyun, 4 adet koç ile 4 adet yeni doğmuş kuzu bulunarak sahibi Nurettin Güler'e teslim edildi. Savcılık talimatıyla şüpheli E.K. ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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