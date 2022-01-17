Ağıldan 12 koyun hırsızlığı kamerada - Haberler
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Ağıldan 12 koyun hırsızlığı kamerada

Ağıldan 12 koyun hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, araca bindirmeye çalıştıkları sırada 5'i ölen 12 koyunu ağıldan çalan ve hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan 8 şüpheli, JASAT tarafından yakalandı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, araca bindirmeye çalıştıkları sırada 5'i ölen 12 koyunu ağıldan çalan ve hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan 8 şüpheli, JASAT tarafından yakalandı. Şüphelilerden 4'ü, serbest bırakılırken, 4'ü ise mahkemece tutuklandı.

Sivrihisar'a bağlı Mülk Mahallesi'ndeki ağıla giren 8 şüpheli, 12 koyunu çaldı. Koyunlardan 5'i, araçlara yüklendiği sırada, otomobil çarpması sonucu ölürken, 1'i ise kaçtı. Çaldıkları koyunlardan 6'sını 2 araca yükleyen şüpheliler de kaçtı. Koyunların sahibinin başvurusu üzerine Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) soruşturma başlattı. Ağılın bahçesinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin H.C., S.C., T.C., F.C., E.C., S.C. T.C. ve U.G. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmaların ardından 8 şüpheli, Eskişehir'de yakalanarak, gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden H.C., S.C., T.C. ve F.C., tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Güvenlik kamerası görüntülerinde ise ağıla giren şüphelilerin, koyunları çıkardıktan sonra bahçenin dışına götürdükleri anlar yer aldı.


Ağıldan 12 koyun hırsızlığı kamerada

Ağıldan 12 koyun hırsızlığı kamerada

Ağıldan 12 koyun hırsızlığı kamerada

Ağıldan 12 koyun hırsızlığı kamerada

Ağıldan 12 koyun hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sivrihisar, Eskişehir, JASAT, Güncel, Haber

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