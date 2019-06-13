Ağıla yıldırım düştü - KAHRAMANMARAŞ

Ağıla yıldırım düştü - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 22 keçi telef oldu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 22 keçi telef oldu. İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde ise fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağmur nedeniyle 3 elektrik direği devrildi.

Kaynak: AA
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