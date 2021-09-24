Ağıla yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağıla yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Ağıla yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Elazığ'ın Keban ilçesinde, ağıla yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde, ağıla yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ulupınar köyünde Genç Çiftçi Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı hibe desteğiyle hayvancılık yapan Hakan Aydemir'in ineklerinin bulunduğu ağıla yıldırım düştü.

Aydemir, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, ağıldaki 3 büyükbaş hayvanın oluşan akım nedeniyle telef olduğunu tespit etti.

Tek geçim kaynağı olan hayvanları telef olduğu için büyük üzüntü yaşayan 3 çocuk babası Aydemir, yetkililerden yardım bekliyor.

Ağıla yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kerem Kamışlı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Mario Balotelli Nihat Özdemir
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Kasapoğlu Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağıla yıldırım düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 16:57:46. #1.11#