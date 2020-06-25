AGİ nedir? 2020 AGİ ne kadar? AGİ nasıl hesaplanır? Asgari ücret ne kadar?
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AGİ nedir? 2020 AGİ ne kadar? AGİ nasıl hesaplanır? Asgari ücret ne kadar?

Asgari Geçim İndirimi yani AGİ 2020 yılında ne kadar oldu? Asgeri ücrete dahil edilerek işçilere ödenen AGİ'ler, devlet adına ödenir. Peki, 2020 asgeri ücret ne kadar? Çalışanın medeni durumu ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına göre belirlenen AGİ tutarı en düşük 220 lira 73 kuruş'tur. İşte, 2020 AGİ dahil asgari ücret tutarları...

AGİ nedir? 2020 AGİ ne kadar? AGİ nasıl hesaplanır? Asgari ücret ne kadar?
25.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:39

İşçilere bir çalışma günü karşılığında ödenen minimum ücrettir. Çalışanın gıda, konut, giyim gibi temel ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılayabilecek şekilde hesaplanır. Yeni yılın ocak ayında geçerli olacak şekilde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret tutarı belirlenir. AGİ ne demek?

AGİ NEDİR?

Alışverişlerde toplanan fiş ve faturaların yer aldığı vergi iade zarfları, 2007 yılından sonra yerini AGİ'ye bıraktı. Buna göre, Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ NE KADAR?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre şekillenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur. Bu oranların toplamı ise %85'i geçemez.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Türkiye'de binlerce asgari ücretle çalışan vatandaş, 2020 asgari ücret tutarlarını sorguluyor. Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruştur.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruşa denk geliyor.

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