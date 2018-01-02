AGİ ne kadar oldu? - 2018 AGİ ücreti zam oranı

AGİ ne kadar oldu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun asgari ücreti açıklamasının ardından 2018 AGİ zam oranı da belli oldu. Bekar bir işçinin AGİ ücreti 152,18 TL oldu. İşte yeni AGİ 2018 zam oranları

4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından 2018 yılı asgari ücret miktarı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından 2018 AGİ zam oranları merak konusu olmuştu. Yeni AGİ ücretleri belli oldu.

AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Asgari ücret miktarının belli olmasının ardından işçiler AGİ miktarını hesaplamak için "AGİ hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna cevap aramaya başladı. AGİ hesaplama işlemi şu şekilde;

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık olarak;

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5

Üçüncü çocuk için %10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için çocuk başına %5

indirim uygulanır.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR?

AGİ'yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re'sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.