AGF'den Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyaret

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Başkanı Mevlüt Yeni ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Başkanı Mevlüt Yeni ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nden (HGC) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni ve beraberindekiler, Doğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Doğan, kabulünde yaptığı konuşmada, Yeni ve beraberinde bulunan yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı diledi.

Yeni de "medeniyetler şehri" Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek çalışmaları hakkında Doğan'a bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz