Agent Jade Black Filmi
Agent Jade Black filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Agent Jade Black filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
24.08.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:57
Yetenekli bir genç kadın ajan, uluslararası seks ticaretinin zengin ve güçlü tedarikçilerinden başlayarak biyolojik bir silahı serbest bırakmadan önce, haydut bir eski ajanı yakalamakla görevlendirilir.
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Agent Jade Black
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 101 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 18.09.2020
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Kaynak: InterSinema.com