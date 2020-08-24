Agent Jade Black Filmi Agent Jade Black filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Agent Jade Black filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yetenekli bir genç kadın ajan, uluslararası seks ticaretinin zengin ve güçlü tedarikçilerinden başlayarak biyolojik bir silahı serbest bırakmadan önce, haydut bir eski ajanı yakalamakla görevlendirilir. Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: Agent Jade Black Yapımcı Firma: Vişne Production Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 101 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 18.09.2020 Agent Jade Black Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com