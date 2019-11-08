AGED Başkanı Saral: "Mamul ihracatımız, 2023'te 2,3 milyon tona ulaşacaktır"

08.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:33

AGED Başkanı Mustafa Saral, düzenlediği basın toplantısında, "Biz yatırımlarımızı ve gelecek planlamalarımızı tamamen ihracat odaklı yürütüyoruz. 2023 hedefimiz 6 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmaktır. Bugün 900 bin ton olan mamul ihracatımız, 2023'te 2,3 milyon tona ulaşacaktır." dedi.



Atık Kağıt Geridönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED), kağıt sanayiide yaşanan gelişmeleri düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Toplantıda yatırımlarını ihracat yapmak üzere kuran bir sektör olduklarını söyleyen AGED Başkanı Mustafa Saral, "Biz yatırımlarımızı ve gelecek planlamalarımızı tamamen ihracat odaklı yürütüyoruz. 2023 hedefimiz 6 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmaktır. Bugün 900 bin ton olan mamul ihracatımız, 2023'te 2,3 milyon tona ulaşacaktır." dedi.



"Kağıt sanayii 1 TL ek vergiyi bile kaldıramaz"



Saral, "Kağıt sanayicileri olarak şu an dünyadaki en pahalı atık kağıt fiyatları ile üretim yapmakta zorlanıyoruz. Ayrıca, son yıllardaki kur artışları yanında enerji, işçilik ve diğer maliyetlerimiz katlanarak arttı. Bütün bunların üzerine, ithal ettiğimiz atık kağıda 1 TL'lik ek bir vergi gelmesi, bizi durma noktasına getirir. Dünyada yaşanan ekonomik daralma, satışları düşürmüşken sektör bunu kaldıramaz. Ek verginin gelmesi halinde maliyetlerin artacaktır. Maliyetimizi karşılamak zorunda kalacağız ve tasarruf edeceğiz. Edeceğimiz yer de ham maddemiz olacak. Bu durumun sektöre olumlu yansıma gibi bir olasılığı yok. Bizim ihracat şansımız kaybolacaktır, bıçak sırtı bir yerdeyiz." diye konuştu.



Avrupa'da üretim yapan bir kağıt fabrikasının ton başı maliyeti 35 euro iken, Türkiye'de bu tutarın 100 euronun üzerine olduğunu ifade eden Saral, "Bugün üretim yapmamız için bize gereken atık kağıt tonajı 4,2 milyon tondur. Biz bunun ancak 3,2 milyon tonunu ülke içinden temin edebiliyoruz. Üretime ve yatırıma devam etmemiz için ek 1 milyon ton ham maddeyi ithal ediyoruz." diye konuştu.



"Atık kağıt çöp değildir"



Çöp ithalatı haberlerinin kesinlikle kağıt sanayii ile ilgili olmadığını vurgulayan Saral, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya plastik kirliğini, okyanuslara dökülen plastik atıkları, bunların doğada yüzlerce yıl kaybolmadığını konuşuyor. Biz kağıdız, sadece bizim ülkemizde atık kağıt, atık plastikle aynı kefeye konuyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Kağıt en doğa dostu ambalajdır. Siz hiç kağıda sarılıp ölen bir balık ya da kaplumbağa resmi gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yok. Bizim ithal ettiğimiz kağıt yüzde 99 temiz kağıt, yüzde 1'lik oran da dünyanın tolere ettiği orandır. Biz çöp işleyemeyiz, plastikten kağıt yapamayız. Bunun için biz tamamen kağıt ithal ediyoruz. Denetimlere de tamamen açığız."



"1 milyondan fazla insana istihdam sağlıyoruz"



Türkiye'de, sokak toplayıcıları da dahil 1 milyondan fazla insanın kağıt sektöründen ekmek yediğini hatırlatan Mustafa Saral, "Yaptığımız üretimle her yıl 55 milyon ağacın kesilmesini önlüyoruz. Katma değeri düşük ham madde alıp işleyerek ihraç ediyoruz. 40 yılda dünyadaki önemli kağıt üreticileri haline getirdiğimiz sektör, sonrası ve etkileri çok iyi hesaplanmayan bir ek vergiye kurban edilmemeli, istihdamı baltalamamalı." ifadelerini kullandı.



"Sokak toplayıcıları bu işin çok önemli bir parçası"



Evlerden direkt atık toplayamadıkları ve sokak toplayıcılarının bu evsel atıkları çöplerden ayrıştırdıklarını belirten Mustafa Saral, sokak toplayıcıları sürecin çok önemli bir parçası, Türkiye'de bir yılda toplanan 3,2 milyon ton atık kağıdın 700 bin ton kadarını sokak toplayıcıları topluyor. Onlar da bizim çalışanımız, biz olmazsak onların topladığı kağıdı satabilecekleri bir yer yok. Avrupa'ya satamazlar. Avrupa bir ton atık kağıda 200 lira verirken biz 300 liraya alıyoruz." diye konuştu.



Sıfır Atık Projesinin kendilerini umutlandırdığını ve en büyük ayaklarından biri olduklarının altını çizen Saral, "Sıfır Atık Projesi kağıt, cam, metal ve plastik gibi emtialardan katkı payı alacak ve bu katkı payı sayesinde biz de atık hammadde toplama oranlarımızı gelişmiş ülkeler gibi yüzde 80-85 civarına çekebileceğiz. Kağıt sanayii olmazsa Sıfır Atık Projesinin çökecektir. Üretim yapamaz hale gelirsek toplanan atık kağıtları ortada kalır. Atık kağıdı ihraç edemezsiniz çünkü Avrupa ihtiyaç duyduğundan fazla atık kağıdı topluyor, yani atık kağıdınızı Avrupa'ya satamazsanız. Çin de alımları durdurdu. Devlet kağıt sanayiini desteklemeli." şeklinde sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA