AGDAŞ'tan kentte hissedilen kokuya ilişkin açıklama
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AGDAŞ'tan kentte hissedilen kokuya ilişkin açıklama

Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ, kentte hissedilen kötü kokunun doğal gaz sızıntısından kaynaklanmadığını bildirdi.

AGDAŞ'tan kentte hissedilen kokuya ilişkin açıklama
06.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:49

Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ, kentte hissedilen kötü kokunun doğal gaz sızıntısından kaynaklanmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde şehir merkezinde hissedilen koku üzerine Doğal Gaz Acil 187 hattına çok sayıda ihbar geldiği belirtildi.

Gelen tüm ihbarlara gidildiğini ve Catex (Gaz kaçak arama) detektörü ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığının ekiplerce tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal gaz acil hattımıza Yazlık, Şeker, İstiklal, Semerciler, Kurtuluş, Yenidoğan, Bakkallar, Akıncılar, Hacıoğlu, Yenicami, Karakamış, Cumhuriyet, Tabakhane, İstiklal (Serdivan), Dilmen (Erenler) mahallelerinden ihbar gelmiş, Doğal Gaz Acil 187 ekiplerimizin bu mahallelerde yaptıkları ölçümlere göre kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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