Ağdamlılar "hayalet şehre" dönen memleketlerini görkemli günleriyle hatırlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Ağdamlılar "hayalet şehre" dönen memleketlerini görkemli günleriyle hatırlıyor

28.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:03

Azerbaycan'ın 27 yıldır Ermenistan işgalindeki Ağdam şehri, işgalin sona ermesiyle eski günlerine yeniden dönmeyi beklerken, kenti terk eden Ağdamlılar, memleketlerini görkemli günleriyle hatırlıyor.

RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan'ın 27 yıldır Ermenistan işgalindeki Ağdam şehri, işgalin sona ermesiyle eski günlerine yeniden dönmeyi beklerken, kenti terk eden Ağdamlılar, memleketlerini görkemli günleriyle hatırlıyor.

Ağdam kenti, Azerbaycan'ın batısında 18. yüzyılda kurulmuş bir kent olmasına rağmen, önemli tarım ürünlerinin yetişmesiyle bölgenin ticari merkezlerinden biri haline geldi.

İki demiryolu istasyonu ve bir havalimanıyla Gence ile Hankendi gibi iki önemli şehir arasında yer alan Ağdam, 1990'ların başında ise Ermenistan'ın Karabağ'ı işgale başlamasıyla savaşın hedefi haline geldi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Adeta kumdan kalelerde yaşıyorlar! Büyük fay hattı üzerinde bulunan il için deprem uyarısı
Adeta kumdan kalelerde yaşıyorlar! Büyük fay hattı üzerinde bulunan il için deprem uyarısı

Kent, Ermeni işgal güçlerinin saldırısı, işgale uğrayan diğer kentlerden aldığı göçlerle önce yıprandı, Temmuz 1993'te ise Ermenistan'ın kontrolü altına girdi.

Bu dönemde binalarının ve yerleşiminin güzelliğiyle anılan Ağdam, işgalin ardından tüm sakinlerinin şehri terk etmesiyle hayalet kente dönüştü.

Ermenistan ordusu ise şehri, Azerbaycan topraklarıyla işgal edilen topraklar arasında bir "tampon bölge" haline getirdi.

Son 27 yıldır sadece Ermenistan ordusunun güvenlik noktalarının bulunduğu kentin meşhur tiyatrosu, devlet daireleri ve evleri, savaşın veya zamanın etkisiyle yok olurken ayakta sadece 19. yüzyılda inşa edilen Ağdam Cuma Mescidi kaldı.

Birçok yeri tahrip edilen, üzerindeki 9 kubbeden birinde büyük bir delik açılan, mihrabındaki işlemeler kurşunlanan hatta ahır olarak kullanılan caminin minare şerefelerinde ve duvarlarında, Ermenistan askerlerin yazdığı yazılar hala duruyor.

"Tiyatronun arkasında, eski hükümet binası vardı, yerini kazıp tank siperleri yapmışlar"

Kent, 1991'de yaklaşık 40 bin nüfusa ev sahipliği yaparken, 1992'de Ermenistan'ın gerçekleştirdiği Hocalı soykırımı ve Karabağ işgallerinin ardından nüfusu 78 bine kadar yükseldi.

Şehrin 78 bini aşan nüfusu 1993'te Ermenistan'ın Ağdam'ı işgaliyle, başta bölgenin yakınındaki Azerbaycan kontrolündeki Terter ve Berde illeri olmak üzere, çeşitli yerlere yerleştirildi.

Berde'ye yerleştirilen Ağdamlı Arif Hacıyev, kentin işgalden önceki meydanında, AA muhabirine, 1993 öncesine ilişkin bilgiler verdi.

Hacıyev, "Biz burayı en son 23 Temmuz'da (1993), Ağdam işgal edildiğinde terk ettik. Tüm şehir, tüm binalar sapasağlam yerindeydi. Şimdi 4 gündür buraya geliyorum, bir tane sağlam bina göze çarpmıyor." dedi.

Yıllardır memleket hasreti çektiklerini vurgulayan Hacıyev, "Bugünleri bekliyorduk. Allah, Cumhurbaşkanı'na (İlham Aliyev) can sağlığı versin, ordumuzu korusun. Allah, Recep Tayyip Erdoğan'a can sağlığı versin. Türk halkına hoş günler diliyorum. Onların yardımıyla bugün geri döndük." ifadesini kullandı.

Hacıyev, kentin meydanındaki yıkıntıların eczane, otel, kitap severler cemiyeti ve tiyatro gibi binalar olduğunu aktararak, "Tiyatronun arkasında, eski hükümet binası vardı. Şimdi tamamen yok oldu, yerini kazıp tank siperleri yapmışlar." diye konuştu.

"Garip bir mezarın ne günahı vardı?"

Ermenistan ordusunun şehri yok etmesini "barbarlık" olarak nitelendiren Hacıyev, şunları kaydetti:

"Ermenilerin barbarlığını, şehrimizi bu duruma sokmalarını affedebilirim. Bağışlıyorum onları. Fakat Karağacı mezarlığında 23 yaşında şehit kardeşimin mezarını bulamadığım için onları affetmiyorum. Garip bir mezarın ne günahı vardı? Niye kazıp yok ediyorsunuz? Bütün her şeyi bağışlıyorum, Karağacı mezarlığını bağışlamıyorum."

Ağdamlılar 'hayalet şehre' dönen memleketlerini görkemli günleriyle hatırlıyor
Ağdamlılar 'hayalet şehre' dönen memleketlerini görkemli günleriyle hatırlıyor
Ağdamlılar 'hayalet şehre' dönen memleketlerini görkemli günleriyle hatırlıyor
Ağdamlılar 'hayalet şehre' dönen memleketlerini görkemli günleriyle hatırlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

İlgili Haberler

Son dakika haber | Şuşalılar, gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler
Son dakika haber | Şuşalılar, gençliklerinin geçtiği şehre çocuklarıyla dönecekler
25 yıl sonra memleketine döndü, eski ahşapları sanata dönüştürüyor
25 yıl sonra memleketine döndü, eski ahşapları sanata dönüştürüyor
Üretici kadınlar haklarını hatırladı
Üretici kadınlar haklarını hatırladı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akbağ Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Günok Okan Buruk Samet Aybaba Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Türk Müzik Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağdamlılar "hayalet şehre" dönen memleketlerini görkemli günleriyle hatırlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 12:03:27. #1.14#
title