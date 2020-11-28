Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehre 27 yıl sonra ayak bastı
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Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehre 27 yıl sonra ayak bastı

28.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:30
Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehre 27 yıl sonra ayak bastı

Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehri 27 yıl sonra ziyaret etti.

Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehri 27 yıl sonra ziyaret etti.

Karabağ Futbol Kulübü Başkanı Tahir Gozel, Teknik Direktör Kurban Kurbanov ve oyuncular önce, Ağdam'da ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan tarihi camiye geldi. Kurbanov ve bazı futbolcular burada namaz kıldı ve dua etti.

Takım daha sonra yıllar önce kendilerine ait olan fakat bugün sadece toprak alandan oluşan eski stadı ziyaret etti.

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Karabağlı futbolcular burada sembolik maç yaptı, maç sonrasında takımın şampiyonluk kupası kaldırıldı.

Futbolcular, kulübün kurucularından, Azerbaycan Milli Kahramanı Allahverdi Bağırov'un mezarını da ziyaret etti.

Ağdam bölgesinin büyük kısmı 27 yıl Ermeni işgali altında olduğu için maçlarını yıllardır Bakü'de oynayan Karabağ takımı, geçen sezon şampiyon olmuştu.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı.

Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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