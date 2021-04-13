Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu Diyanet fetvaları!
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Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu Diyanet fetvaları!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu

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Dini konularda araştırma yapanlarAğda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mukonusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaAğda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mukonusunda fetva yayınladı. Peki,Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur muİşte, detaylar.

AĞDA VEYA EPİLASYON YAPTIRMAK ORUCA ENGEL OLUR MU

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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