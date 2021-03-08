Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? Diyanet fetvaları!
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Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? Diyanet fetvaları!

08.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:02
Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

Dini konularda araştırma yapanlar Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? konusunda fetva yayınladı. Peki, Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

İşte, detaylar

AĞDA VEYA EPİLASYON YAPTIRMAK ORUCA ENGEL OLUR MU?

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

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