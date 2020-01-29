AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (2)
Trump'a Kudüs tepkisi Toplanan grup Tekbir getirmeleri Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'nın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul...
29.01.2020 00:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 00:34
Trump'a Kudüs tepkisi
Toplanan grup
Tekbir getirmeleri
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'nın konuşması
ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin açıklama yaptılar. (2)
Kaynak: AA