AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (1)
Toplanan grup Tekbir getirmeleri Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver'in konuşması İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan'ın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) ABD...
Toplanan grup
Tekbir getirmeleri
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver'in konuşması
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan'ın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin açıklama yaptılar. (1)