AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (1)
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AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (1)

Toplanan grup Tekbir getirmeleri Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver'in konuşması İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan'ın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) ABD...

29.01.2020 00:03 | Son Güncelleme: 29.01.2020 00:06
AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (1)

Toplanan grup

Tekbir getirmeleri

(AGD) Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver'in konuşması

İnsan Hak ve Hürriyetleri () İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan'ın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) ABD Başkanı 'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında 'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin açıklama yaptılar. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (1)
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