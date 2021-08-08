AGD ve MGV Genel Başkanı Turhan, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan'ın, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan'ın, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

AGD'den yapılan yazılı açıklamada, AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan ile beraberindeki 30 il başkanının, taziye evine giderek Dedeoğulları ailesinin yakınlarına baş sağlığı dilediği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Turhan, Konya'da, hem Konyalıları hem de bütün Türkiye'yi derinden sarsan, vahşice bir katliam gerçekleştirildiğini ifade etti.

Katliamın faillerinin, hem hukuk önünde en ağır cezayı görmelerini hem de insanların vicdanlarında yerle yeksan olmalarını ümit ve temenni ettiklerini belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Ailenin yakınlarına sabır ve rahmet diliyoruz. Ülkemizin, insanımızın huzura, esenliğe, çokça ihtiyaç duyduğu bir zamanda kinin beslenmemesi, kinden beslenilmemesi, üsluba hassasiyet gösterilmesi lazım. Hayatını kaybeden ailemize bir kez daha, Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabrı cemil niyaz ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru