AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan'dan Mısır'daki idamların durdurulması için "fiili adım" talebi
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AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan'dan Mısır'daki idamların durdurulması için "fiili adım" talebi

AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan'dan Mısır'daki idamların durdurulması için 'fiili adım' talebi
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, Mısır'da 12 kişi hakkında daha idam kararı alındığını belirterek, bu infazların durdurulmasına yönelik fiili adımlar atılmasını istedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, Mısır'da 12 kişi hakkında daha idam kararı alındığını belirterek, bu infazların durdurulmasına yönelik fiili adımlar atılmasını istedi.

Turhan, yaptığı açıklamada, Mısır'da 2013 yılından bu yana binlerce sivilin siyasi gerekçelerle tutuklandığını, işkence gördüğünü, avukat yardımı alamadan askeri mahkemelerde yargılandığını hatırlattı.

Mısır'da yargılamaların sivil mahkemeler yerine askeri mahkemeler tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Turhan, burada verilen kararların da adil olmadığının altını çizdi.

Bugüne kadar yüzlerce kişinin idam cezasına çarptırıldığını, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 91 kişinin cezasının ise infaz edildiğini kaydeden Salih Turhan, son olarak 12 kişi hakkında daha idam cezasının onandığını hatırlattı. Bu idamların, daha öncekiler gibi ansızın yapılabileceğine dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Buradan hareketle başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleri liderlerinin, İslam İşbirliği Teşkilatının ve D8'in bu konuda toplanıp caydırıcı kararlar alarak Mısır'daki idamların infazını durdurmaya yönelik fiili adımlar atılmasını bekliyoruz. Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bizler Mısır'ın İslam ümmeti içerisindeki itibarlı pozisyonuna geri gelmesini arzu ediyoruz. Zira alınan bu siyasi idam kararları Mısır'ın hem İslam coğrafyasında hem de dünyada prestiji hızla aşağı düşmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan'dan Mısır'daki idamların durdurulması için "fiili adım" talebi - Haberler
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