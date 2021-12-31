AGD ÜYELERİNDEN YILBAŞI PROTESTOSU

ANADOLU Gençlik Derneği üyesi bir grup, Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelerek, yılbaşı kutlamalarını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup, Cuma namazı çıkışında Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Gruptakiler, pankart ve dövizler açarak, yılbaşı kutlamalarını protesto etti. Daha sonra basın okundu.

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