AGD üyeleri iftarda buluştu
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şırnak Şubesi iftar programı düzenledi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şırnak Şubesi iftar programı düzenledi.
Bir çay bahçesinde düzenlenen iftar öncesinde konuşan Anadolu Gençlik Derneği Şırnak Şube Başkanı Emin Tatar, ramazan ayının önemine değinerek, "AGD olarak iyiliğin doğrunun, güzelinin, hakkın ve hakikatin üstünlüğünü daimi kılmak için güçlü bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz." dedi.
İftar programının ardından dua edildi.
Programa, Saadet Partisi Şırnak İl Başkanı Hüsameddin Duman da katıldı.
Kaynak: AA
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