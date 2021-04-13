AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışması Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışması Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılacak

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışması Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılacak

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasının Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasının Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılacağını bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, ortaokul ve lise olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak yarışmaya kayıtların sürdüğünü belirtti.

Kayıtların 15 Mayıs'a kadar devam edeceğini aktaran İriş, sınavlar 22-23 Mayıs'ta çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Yarışmaya her yıl binlerce öğrencinin katıldığını anımsatan İriş, şunları kaydetti:

"Günümüzde ihtiyacımız olan en önemli şeyler sevgi ve kardeşliktir, hakkı ve adaleti üstün tutmaktır. Bizler AGD olarak kardeşini kendine tercih eden, adaleti hakkıyla ayakta tutan, merhameti kuşanmış nesillerin yetişmesi için çalışıyoruz.

Düzenleyeceğimiz bu yarışma vesilesiyle genç kardeşlerimiz; sevgi, kardeşlik, adalet ve merhametin en güzel örneği olan Peygamber Efendimizin hayatını daha ayrıntılı öğrenme fırsatı bulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Hazal Kaya Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Töre Cüneyt Çakır Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışması Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:40:39. #1.16#
title