AGD'nin ortaokul öğrencilerine yönelik yaz etkinliği programına kayıtlar başladı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz etkinlikleri programı için kayıtlar başladı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz etkinlikleri programı için kayıtlar başladı.

AGD'den yapılan açıklamaya göre, "Yaz bizimle bir başka" sloganıyla her yıl düzenlenen program, bu yıl da ortaokul öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda 5 Temmuz-20 Ağustos'ta 6 hafta boyunca, 81 il ve ilçelerdeki Kur'an-ı Kerim, ilmihal, akait, adabımuaşeret, peygamberler tarihi, örnek şahsiyetler, çevre bilinci, ilk yardım, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, sosyal medya kullanımı gibi derslerin yanı sıra sosyal, kültürel ve teknolojik faaliyetlerin de içerisinde olduğu etkinlikler düzenlenecek.

Kovid-19 önlemleri doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinliklerle, tarihe, çağa ve yarınlara duyarlı, kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaşmasında emek sahibi, adaletin tesisinde kararlı, bilgili, inançlı ve çalışkan bireylerin yetiştirilmesinin hedefleniyor.

AGD yaz etkinliklerine katılım sağlamak isteyen öğrenciler, kendilerine en yakın AGD temsilciklerinden kayıt yaptırabilecek.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye, AGD ortaokullar sosyal medya hesabı üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü