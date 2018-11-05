Agd'den "Siyer-i Nebi" Yarışması

Batman'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 15 Aralık'ta Türkiye geneli düzenlenecek "Siyer-i Nebi" yarışmasının tanıtımı yapıldı.

AGD Batman Şube Başkanı Lokman Özkan, düzenlediği basın toplantısında, sınav için başvuruların başladığını söyledi.

Son başvuru tarihinin 18 Kasım olduğunu belirten Özkan, sınavın 15 Aralık'ta gerçekleştirileceğini aktardı.

Özkan, "AGD olarak bu yarışmadaki temel amacımız geleceğimizin teminatı olan gençliğin ıslahı ve ihyasına vesile olmaktır." dedi.

Hedeflerinin bu yıl 10 bin kişiye ulaşmak olduğunu ifade eden Özkan, sınavda ilk üçe giren öğrencilere para ödülü verileceğini kaydetti.