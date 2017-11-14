Agd'den Siyer-i Nebi Yarışması

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ülke genelinde Siyer-i Nebi Yarışması düzenliyor.



Anadolu Gençlik Derneği tarafından Türkiye geneli Siyer-i Nebi Yarışması düzenleniyor. Bu yıl 5'incisi düzenlenecek yarışmaya liseli ve ortaokullu öğrenciler katılacak. Anadolu Gençlik Derneği Manavgat Temsilcisi Mehmet Gayretli, "Efendimizin izinde bir gençlik olarak O'nun hayatını, ahlakını, örnek almak için gayret gösteriyoruz. Liseli ve ortaokullu gençlerimizin de bu değerden uzak kalmaması ve Peygamberimizi tanıyıp örnek alması için; O'nun yanında mücadele eden genç Sahabelerin izinden giden bir gençlik arzuluyoruz. Allah'a ibadet eden, temiz bir hayat içinde yetişen bir nesil, bir gençlik yetiştirmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA