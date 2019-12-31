AGD'den Mekke'nin Fethi Programı

31.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:32

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elazığ Şubesi, Mekke'nin Fethi Programı düzenledi.

AGD Elazığ Şubesi tarafından Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Etkinlikte, şiir ve ilahiler seslendirildi, tiyatro ve sinevizyon gösterisi düzenlendi.

AGD Elazığ Şubesi Recep Koca, yaptığı konuşmada, dernek olarak tüm mazlumların yanında olmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.

İnançlı ve çalışkan bir gençlik yetiştirmenin gayretinde olan bir dernek olduklarını ifade eden Koca, şöyle devam etti:

"Biz kötülüklerin değil iyiliklerin ve hayrın yayılmasını istiyoruz. Anadolu Gençlik Derneğinin geleneksel olarak düzenlediği Mekke'nin fethi programı bu yılda 81 ilde 600 noktada icra edilmektedir. Bu programlardaki amacımız gençlerimize fetih şuurunu vermektir. Fetih kalpleri Allah'a açmaktır. Fetih aklın hurafeden kurtulup hakikate açılmasıdır. "

Program, Siyer-i Nebi Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA