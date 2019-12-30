AGD'den Mekke'nin Fethi Programı

30.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:52

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, yılbaşında Mekke'nin Fethi Programı düzenleyecek.

AGD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, program Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

AGD Kayseri Başkan Vekili Halil Tayyip Söbüoğlu, yılbaşı kutlamalarını emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak gördüklerini belirtti.

Şans oyunlarının toplumda telafisi mümkün olmayan bir yozlaşmaya yol açtığını da savunan Söbüoğlu, şunları kaydetti:

"81 şubemizde yaklaşık 600 kadar noktada Mekke'nin Fethi Programı düzenleyeceğiz. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kabe'nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıl dönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmaktan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz."

Programda ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, sinevizyon gösterimi ve çeşitli yarışmaların düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: AA